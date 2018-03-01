Нічний домашній арешт без браслету: суд пом'якшив Коханівському запобіжний захід

Коханівський клопотав про повернення обвинувального акту прокурору, прокурор - про цілодобовий домашній арешт Коханівського.

28 лютого у Святошинському районному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання по справі командира добровольчого батальйону "ОУН" Миколи Коханівського. Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби без застосування електронних засобів контролю.

Про це повідомляє прес-служба Святошинського районного суду міста Києва. Обвинувальний акт відносно Коханівського, згідно з яким той обвинувачується за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), надійшов до суду ще 18 грудня 2017 р., після чого судові засідання п’ять разів відкладалися на іншу дату через неявку потерпілого та захисників обвинуваченого до суду.

Під час підготовчого судового засідання 28 лютого 2018 р. обвинувачений та його захисники-адвокати заявили клопотання про повернення обвинувального акту прокурору у зв’язку з його невідповідністю вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте такожУ Києві горів "дім Арбузова", через який стався конфлікт між Коханівським та Качмалою (відео)Натомість прокурор клопотав перед судом про обрання Коханівському М.М. запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю за місцем проживання.

Заслухавши позиції обох сторін, суд дійшов висновку щодо відповідності обвинувального акту вимогами КПК України та можливості переходу до стадії судового розгляду. Судовий розгляд призначено на 5 березня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня 2017 року в Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

23 жовтня суд переніс засідання на 09:00 24 жовтня. Захист Коханівського заявив, що до того часу закінчиться термін попереднього затримання і поліція не має права конвоювати його знову до ізолятора. Це стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання в Святошинському районному суді Києва, де й розглядалося питання про обрання запобіжного заходу Коханівському.

25 жовтня Святошинський районний суд Києва встановив запобіжний захід для Коханівського у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет, здати паспорти та за першим викликом з'являтися до слідчого.