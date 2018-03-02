Річки зі сміттям: у Києві на Оболоні прорвало трубу і затопило вулицю (відео)

В результаті аварії від водопостачання відключені п'ять будинків по вулиці Героїв Дніпра.

Сьогодні вранці в Оболонському районі Києва прорвало трубу і затопило вулицю. Інцидент стався на вулиці Північній, 16.

Про це повідомляє "Київводоканал" у Facebook.

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"У результаті обстеження виявлено пошкодження на водопровідній мережі Д-250 мм, внаслідок чого витекло багато води. На даний момент витікання локалізовано, проте проведення робіт по усуненню аварії утруднене через велику кількості снігу", - відзначили у водоканалі.

"Від водопостачання відключені п'ять будинків по вулиці Героїв Дніпра. Є необхідність відкачати воду з колодязів і виконати перемикання", — йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці зняли відео, на якому видно, як у дворі, де сталася аварія, тече справжня річка, коли той дрейфував по ній сміттям.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі стався потоп.