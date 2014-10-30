У Донецьку через обстріл бойовиків загинув один мирний житель, 3 – поранені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні відзначається, що минула ніч, з 29 на 30 жовтня, в місті пройшла напружено, в Кіровському і Київському районах періодично лунали звуки залпів і вибухи.

За минулу добу внаслідок влучення снаряда постраждав цех металевих виробів, розташований по вул. Новоросійська.

В даний час системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.

Бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновлено електропостачання житлових багатоповерхових будинків, онкологічної лікарні і теплопункту в Калінінському районі міста.

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Сьогодні, 30 жовтня, громадський транспорт вийшов на автомагістралі в повному обсягу, і пасажирів обслуговують 64 трамваї, 87 тролейбусів і 21 автобус комунальної власності.

Станом на сьогоднішній ранок «у Донецьку тихо, повідомлення про події в районах не надходять», говориться в повідомленні.