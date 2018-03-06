129 км/год і їзда по зустрічній смузі: ЗМІ нагадали про грубі порушення ПДР кортежу Порошенка (відео)

Ескорт машин президента України дозволяє собі порушувати швидкісний режим і їздити по зустрічній смузі.

Сьогодні в самому центрі Києва сталася ДТП за участю кортежу президента Порошенка.

Як повідомляє видання «Страна.юа», президент практично щодня проїжджає цю ділянку дороги близько 12.00 ранку.

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З опублікованого виданням ролика видно, що регулювальник зупинив рух на перехресті, щоб проїхав кортеж. Він пропустив перше авто ескорту Порошенка - поліцейську машину. В цей час почав переходити дорогу чоловік. І його на великій швидкості, просто на переході, збило друге авто з кортежу.

Після ДТП регулювальник підбіг до потерпілого. Одночасно він зробив знак проїжджати іншим машинам кортежу - їх проїхало повз місця аварії дев'ять штук - вони об'їжджали збиту людину, ніхто з них не зупинився.

Машина, яка збила людину, залишилася на місці. Після проїзду кортежу рух на перехресті було відновлено.

Відео: Страна.юа

"Страна.юа" зібрала порушення кортежу президента. Видання зазначає, що ескорт машин Порошенко дозволяє собі порушувати швидкісний режим і їздити по зустрічній смузі.

Так, вранці 13 квітня 2016 року кортеж президента з'являється на Старообухівській трасі, у межах Києва. З резиденції Порошенко в Козин (Конча-Заспа) тоді виїхало сім машин: два "мерса" і п'ять іномарок супроводу з мигалками (дві попереду і три ззаду). «Перше авто виїжджає на 5-7 хвилин раніше і "розчищає" дорогу кортежу, який, як виявилося, перевищує допустиму швидкість. У той ранок автомобілі гаранта промчали повз фотокореспондентів зі швидкістю 129 км/год. Варто зазначити, що згідно пункту 12.4 ПДР України, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/ч. тобто, допустима швидкість на цій ділянці дороги - 79 км/год. Кортеж президента грубо порушив правила і перевищив обмеження на 50 км», – пише видання про порушення кортежу в квітні 2016 року.

Відео: Ізим Каумбаєв, "Страна.юа"

При цьому «Страна.юа» відзначає, що особа, яку охороняють, у супроводі органів ВС не може апріорі дотримуватися ПДР, оскільки Закон про охорону органів держвлади та держдіячів має пріоритет над правилами дорожнього руху, затвердженими постановою КМУ. Але, якщо б це був не кортеж президента, то за подібне порушення передбачено штраф від 510 грн. до 680 грн.

Видання також наводить приклад створення заторів кортежем у День державного прапора, 23 серпня минулого року, коли з 6 ранку водії тяглися в багатокілометрових заторах і рухалися з мінімальною швидкістю.

«Справа в тому, що президент Петро Порошенко брав участь у кількох заходах. Саме тому столицю, зокрема весь центр - перекрили, перегородили деякі вулиці поліцейськими машинами і відключили світлофори. А все це для того, щоб кортеж Порошенка безперешкодно домчав до Софійської площі, де гарант вже 9.00 урочисто підняв український прапор», – пише «Страна».

Також фотокореспонденти бачили, як 24 травня 2017 року сім автомобілів президента виїхали на зустрічну смугу вулиці Грушевського у Києві. «І нехай за законом він як найвисокопоставленіший чиновник в Україні є охоронюваною особою і його кортеж може нехтувати ПДР заради безпеки, але тим самим він провокує аварійно-небезпечні ситуації. У той день на вулиці Грушевського була величезна тягучка. На наших очах автомобілі, в яких їздить Порошенко, виїхали на зустрічну смугу, тим самим створювали аварійну ситуацію і порушували правила дорожнього руху», – стверджують журналісти.

Відео: Страна.юа

Крім того, видання пише, що завжди на шляху проходження кортежу поліцейські вимикають світлофори і перекривають рух на 5-10 хвилин замість заявлених 30 секунд, хоча раніше Управління держохорони запевняло, що заради урядових кортежів нової влади зупиняють потоки авто на півхвилини.

«Ми спостерігали це на Печерську, коли кортеж повертав з вулиці Кутузова на бульвар Лесі Українки», – пише «Страна» про порушення кортежу 1 грудня 2016 року.