Студенти і посли прикрасили картинами та петриківським розписом «шевченківську» писанку

Присвячені Кобзареві пам'ятні написи на писанці дипломати залишили на шістьох мовах країн ООН: англійською, іспанською, арабською, китайською, французькою та українською.

Захід проходив у Київському національному університеті культури і мистецтв у рамках міжнародного культурно-просвітницького проекту "Нас єднає Шевченкове слово-2018".

Спочатку писанку прикрасили картинами Шевченка і петриківським розписом студенти столичного університету. А ось представники держав та українські діячі додали на писанці побажання, а на відео записали знаменитий вірш Кобзаря українською та на своїх мовах.

Присвячені Кобзареві пам'ятні написи на писанці дипломати залишили на шістьох мовах країн ООН: англійською, іспанською, арабською, китайською, французькою та українською.

На заході також були представлені відеофлешмоб "Тарас Шевченко. Заповіт об'єднує світ". На відео, знятому в Національному музеї Тараса Шевченка, "Заповіт" звучить польською, грузинською, англійською, болгарською, французькою, українською та румунською мовами у виконанні глав та представників посольств Польщі, Грузії, Болгарії, Молдови, Пакистану, Казахстану і президента Африканської ради в Україні.

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Співорганізатор, завідувач кафедри міжнародних відносин університету культури Інна Костиря зазначила, що «такий грандіозний проект в черговий раз нагадує студентам про необхідність збереження національної спадщини України», додавши, що студенти кафедри міжнародних відносин з великим захопленням включилися в розпис самої Шевченківської писанки.

«Переповнює почуття гордості, що саме майбутні дипломати університету культури зробили великий внесок у цей проект», - зазначила Інна Костиря.

У свою чергу глава Міжнародного Фонду культурного співробітництва Влада Литовченко зазначила: "Я як автор та ідеолог хотіла б, щоб цей проект реалізувався в повній мірі. Хочу, щоб такі заходи, як "Нас єднає Шевченкове слово" відбувалися частіше і надихали молодь.

Після проведення всіх заходів прикрашену «шевченківську» писанку представлять публіці на Софійській площі в Києві на Фестивалі писанок.