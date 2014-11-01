Бійці АТО почали отримувати посвідчення учасників бойових дій
15:25, 01 листопада 2014Суспільство
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В Україні почалася процедура видачі посвідчень учасників бойових дій співробітникам МВС і військовослужбовцям, які брали участь в АТО.
Українські військові почали отримувати посвідчення учасника бойових / Прес-служба Міністерства оборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
У свою чергу, коментуючи журналістам початок цієї процедури, Арсен Аваков сказав: «Цей процес уже йде. І тут дуже важливо, щоб не повторилася процедура нескінченно довгого присвоєння (статусу), як це було при наданні статусу ліквідатора Чорнобильської аварії».
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«Важливо зробити процес дуже прозорим, дуже зрозумілим. Я вважаю, що це не буде довго, ніхто не буде скривджений - у нас є всі накази (хто був, де був, у яких боях був). Ми, вручаючи кожне посвідчення, розуміємо, за що людина отримує посвідчення. Такі перші посвідчення в нас пішли разом із Мінсоцполітики. Над цим працюють спеціальні групи», - зазначив Аваков.
Військові почали отримувати посвідчення учасників бойових дій
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