Бійці АТО почали отримувати посвідчення учасників бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

У свою чергу, коментуючи журналістам початок цієї процедури, Арсен Аваков сказав: «Цей процес уже йде. І тут дуже важливо, щоб не повторилася процедура нескінченно довгого присвоєння (статусу), як це було при наданні статусу ліквідатора Чорнобильської аварії».

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«Важливо зробити процес дуже прозорим, дуже зрозумілим. Я вважаю, що це не буде довго, ніхто не буде скривджений - у нас є всі накази (хто був, де був, у яких боях був). Ми, вручаючи кожне посвідчення, розуміємо, за що людина отримує посвідчення. Такі перші посвідчення в нас пішли разом із Мінсоцполітики. Над цим працюють спеціальні групи», - зазначив Аваков.