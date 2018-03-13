У Дніпрі запрацював сервіс безконтактної оплати паркування смартфонами

У Дніпрі тепер можна оплачувати паркування автомобілів смартфоном. Як повідомили в ПриватБанку, принципово новий для міста сервіс працює з 13 березня та дозволяє жителям і гостям Дніпра оплачувати паркування за допомогою мобільного банку Privat24, що безпечніше, зручніше та швидше, ніж готівкою.

«Дніпрянам під час оплати паркування більше не потрібна готівка, оплата в Privat24 триває кілька секунд, і для цього навіть не треба виходити з авто та спілкуватися з паркувальником, – говорить керівник Напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – Такий сервіс дає додаткову вигоду для власників паркувального обладнання за рахунок скорочення витрат на інкасацію готівки».

На першому етапі запуску нового сервісу оплачувати через Privat24 паркування вже можна на наймасовіших відкритих майданчиках міста: центральній площі Героїв Майдану, біля торгового центру «Міст» і центрального ринку. Для цього потрібно зайти в Privat24 в сервіс «Паркування», визначити геопозіцію, зазначити номер авто та вибрати термін паркування. Після визначення платіжної картки, з якої буде проведено оплату, залишається отримати підтвердження оплати.