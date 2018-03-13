Напередодні Приморський районний суд Одеси виніс обвинуваченому вирок у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Згідно із «законом Савченко», він відбув покарання і вийшов на волю.

В Одесі засуджений за сепаратизм та підготовку терактів «антимайданівець» вийшов на волю за «законом Савченко». Як повідомив УНІАН представник у правоохоронних органах, йдеться про одного з трьох чоловіків, затриманих в Одесі майже 4 роки тому на вулиці Космонавтів, раніше неодноразово судимого 37-річного уродженця Чернігівської області.

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Зазначається, що напередодні Приморський районний суд Одеси виніс обвинуваченому вирок у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Чоловіка обвинувачували в незаконному поводженні та зберіганні зброї, здійсненні терактів, підготовці до навмисного вбивства, посяганні на життя правоохоронця, участі в масових заворушеннях та ін.

Однак, згідно із «законом Савченко», вважається, що зловмисник, який також брав активну участь у масових заворушеннях в Одесі на боці антимайдану 2 травня 2014 року, вже відбув покарання.

Правоохоронець додав, що, за даними слідства, затримана в 2014 році група отримала «замовлення» на викрадення або вбивство двох відомих проукраїнських активістів - Марка Гордієнка і Романа Дев'ятова. Зокрема, Гордієнка тоді врятувало те, що він на мотоциклі поїхав раніше незапланованою дорогою.

Затримані планували вибухи, один з яких було здійснено в районі Аркадії. За ці злочини підривники отримали від своїх координаторів $10 тис.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 28 травня 2014 року затримали на вулиці Космонавтів в Одесі трьох громадян України, які за грошову винагороду 25 травня влаштували вибух у дворі одного з центральних готелів міста (в Аркадії) і готували ще серію вибухів у громадських місцях міста.

Повідомлялося, що терористичною групою керував 40-річний чоловік.

Всі затримані входили до руху «Православне козацтво». Під час затримання вони намагалися чинити збройний опір.

В ході обшуку орендованого приміщення підривників вилучено бойовий пістолет «CZ-75» з «глушником», пістолет калібру 7,62 мм, мисливський обріз, травматичну зброю, бойові заряди різного калібру, «коктейлі Молотова», військову амуніцію, саморобні вибухові пристрої з компонентами для їх виготовлення, холодну зброю та ін.