Адвокат із Коломиї проплив під кригою 61 метр і встановив рекорд України

38-річний коломийський адвокат Олексій Гуцуляк на затримці дихання і без гідрокостюма проплив під кригою міського озера 61 метр і встановив рекорд України.

На Прикарпатті зафіксували новий рекорд України з фридайвінгу. Як повідомили УНІАН у «Національному Реєстрі Рекордів» сьогодні, 13 березня у місті Коломия Івано-Франківської області 38-річний коломийський адвокат Олексій Гуцуляк на затримці дихання і без гідрокостюма проплив під кригою міського озера 61 метр і встановив рекорд України.

Читайте такожУкраїнка з найбільшими грудьми стала учасницею популярного шоу (фото)"Незважаючи на те, що вода для встановлення рекорду була небезпечно каламутною, Олексій після кількамісячних тренувань, справився з цією проблемою", - зауважили експерти "Національного Реєстру Рекордів".

На озері через кожні 10 метрів були вирубані ополонки, щоб плавець міг у будь-який момент виплисти. Його підстраховували лише мотузкою. Сьогодні коломиянин побив власний рекорд України з запливу під кригою на 40 метрів. Сам заплив тривав півтори хвилини. Переможцю вручили відповідний сертифікат про "Рекорд за максимальну відстань запливу під кригою на затримці дихання".

Як повідомляв УНІАН у 2013 році Олексій Гуцуляк встановив рекорд з найтривалішого перебування людини без одягу під снігом тривалістю 60 хвилин 8 секунд.

Довідка УНІАН. Фридайвінг (англ. Freediving, від англ. free — вільно та англ. dive — пірнати) — підводне плавання із затримкою дихання (апное). Цю найдавнішу форму підводного плавання досі практикують як зі спортивною, так і з комерційною метою.