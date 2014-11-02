Жителі окупованих бойовиками міст заявили про вимушену участь у псевдовиборах

Як передає кореспондент УНІАН, жителі Луганська скаржаться, що довелося стояти у чергах на виборчих дільницях по 3-4години і більше на холоді. Деяким стає погано, інші побоюються за своє здоров'я. Температура повітря в Луганську - 0 градусів, вітряно.

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Щоб рятуватися від переохолодження, люди змушені стояти в черзі по зміні - одні члени сім'ї змінюють інших. "Ми змушені стояти і голосувати, оскільки нас попередили, що без соціальних карток не буде ні пенсій, ніякої соцдопомоги. Але найсмішніше, що ці карти дадуть нам знижку в половину вартості проїзду в електротранспорті, а він у місті не працює через обірвані під час обстрілу дроти. Тролейбуси і трамваї стоять", - кажуть луганчани.

За їх словами, робота виборчих дільниць організована погано: жителів багатьох кварталів і вулиць "зігнали" голосувати на одній дільниці. Через довгі черги багато людей бояться, що не зможуть поїхати додому, оскільки транспорт у місті досі їздить до 18.00, лише деякі маршрути продовжені до 22.00.

Невдоволення людей зростає. До того ж вони зізнаються, що практично не знають нікого з 4-х кандидатів на посаду "голови ЛНР", а претендентів у "народну раду" - тим більше.