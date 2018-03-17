У Києві автомобілі російських дипломатів розмалювали тризубами (фото)

Це сталося перед президентськими виборами в Росії, які відбудуться завтра.

У Києві автомобілі російських дипломатів прикрасили графіті з українською символікою.

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Фотографії опублікував Цензор. Це сталося перед виборами президента Росії, які відбудуться 18 березня.

Як повідомляв УНІАН, Україна заявила про рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях - в Автономній республіці Крим і Севастополі. МЗС України зазначив, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе лише за умови повного виконання РФ згаданої вище вимоги української сторони.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Росії на території України не буде передбачати доступ до цих об'єктів росіянам для голосування на виборах.

В Росії згадали про міжнародне право після заяв Авакова і назвали такі дії української сторони "порушенням міжнародного права".