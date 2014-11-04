У Криму горів російський військовий корабель, судно гасили три пожежні катери

Про це повідомляють РИА Новости.

Раніше про пожежу на БПК "Керчь", що знаходиться на плановому ремонті і пришвартований у 12-го причала севастопольської бухти, повідомляло джерело в силових структурах Севастополя. За його даними, вогонь охопив 80 квадратних метрів площі, з допомогою трьох протипожежних катерів він локалізований.

"06.35 мск загоряння було локалізовано. В результаті події ніхто з військовослужбовців і цивільного персоналу заводу не постраждав", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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