У Львові вимагають оголосити персоною нон ґрата керівника канцелярії президента Польщі

08:59, 21 березня 2018
Суспільство
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Квятковський зачитав звернення президента Польщі / фото Wiadomosci

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Тоді, під час поминальних заходів, держсекретар канцелярії президента Адам Квятковський зачитав звернення президента Польщі Анджея Дуди, у якому звинуватив українців у "геноциді" поляків, передає Zaxid.net.

У зв’язку з цим депутати Львівської облради звернуться до МЗС та СБУ із закликом визнати Адама Квятковського персоною нон ґрата в Україні, а також направити ноту протесту до президента та уряду Польщі у зв’язку з українофобськими висловлюваннями. 

Також депутати Львівської обласної вимагали визнати персоною нон ґрата польського депутата польського парламенту Роберта Вінніцкі, який 19 березня потоптався у Варшаві по червоно-чорному прапору.

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Теги: #Польща#Україна#поляки#геноцид