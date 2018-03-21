У Львові вимагають оголосити персоною нон ґрата керівника канцелярії президента Польщі

Квятковський зачитав у лютому звернення від президента Польщі, у якому українських націоналістів звинуватили у "геноциді" поляків.

Депутати львівської обласної ради ухвалили рішення звернутись до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ через події, що стались 25 лютого у Гуті Пеняцькій.

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Тоді, під час поминальних заходів, держсекретар канцелярії президента Адам Квятковський зачитав звернення президента Польщі Анджея Дуди, у якому звинуватив українців у "геноциді" поляків, передає Zaxid.net.

У зв’язку з цим депутати Львівської облради звернуться до МЗС та СБУ із закликом визнати Адама Квятковського персоною нон ґрата в Україні, а також направити ноту протесту до президента та уряду Польщі у зв’язку з українофобськими висловлюваннями.

Також депутати Львівської обласної вимагали визнати персоною нон ґрата польського депутата польського парламенту Роберта Вінніцкі, який 19 березня потоптався у Варшаві по червоно-чорному прапору.