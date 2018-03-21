У Львові вимагають оголосити персоною нон ґрата керівника канцелярії президента Польщі
Депутати львівської обласної ради ухвалили рішення звернутись до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ через події, що стались 25 лютого у Гуті Пеняцькій.
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Тоді, під час поминальних заходів, держсекретар канцелярії президента Адам Квятковський зачитав звернення президента Польщі Анджея Дуди, у якому звинуватив українців у "геноциді" поляків, передає Zaxid.net.
У зв’язку з цим депутати Львівської облради звернуться до МЗС та СБУ із закликом визнати Адама Квятковського персоною нон ґрата в Україні, а також направити ноту протесту до президента та уряду Польщі у зв’язку з українофобськими висловлюваннями.
Також депутати Львівської обласної вимагали визнати персоною нон ґрата польського депутата польського парламенту Роберта Вінніцкі, який 19 березня потоптався у Варшаві по червоно-чорному прапору.