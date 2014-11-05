У "ЛНР" опублікували "розстрільні списки" 17 українських міліціонерів (фото)

09:51, 05 листопада 2014
Суспільство
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В одній з газет бойовиків "ЛНР" опублікували дані луганських міліціонерів, які відмовилися присягнути "республіці".

REUTERS

Про це пише "Інформатор".

В газеті сказано, що "колишніх міліціонерів, що стали на шлях злочинності" розшукує "Міністерство внутрішніх справ ЛНР".

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влуганске.укр

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