У "ЛНР" опублікували "розстрільні списки" 17 українських міліціонерів (фото)
09:51, 05 листопада 2014Суспільство
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В одній з газет бойовиків "ЛНР" опублікували дані луганських міліціонерів, які відмовилися присягнути "республіці".
REUTERS
Про це пише "Інформатор".
В газеті сказано, що "колишніх міліціонерів, що стали на шлях злочинності" розшукує "Міністерство внутрішніх справ ЛНР".
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Фото влуганске.укр
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