Польща отримає від України тисячі документів про "польську операцію" НКВС

У Варшаві Інститут національної пам'яті Польщі і три українські обласні архіви підпишуть договори про співпрацю.

Інститут національної пам’яті (ІНП) Польщі отримає тисячі документів з українських архівів на тему так званої польської операції НКВС у 1937-1938 роках, коли на терені Радянського Союзу було вбито щонайменше 111 тис. поляків.

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Сьогодні у Варшаві відбудеться підписання договорів у цій справі. Польський ІНП отримає документи з Державних архівів Одеської, Вінницької і Хмельницької областей, передає Польське радіо.

Президент ІНП Польщі Ярослав Шарек сказав, що одержані документи нагадають про забутих жертв цього злочину. Він додав, що завдяки цим документам, можна буде дізнатися, передусім, тисячі прізвищ вбитих поляків, а також протоколи їхніх допитів, обвинувальні акти та смертні вироки. «Найважливіше – витягнути цих людей з небуття та показати механізм цього злочину», - наголосив президент ІНП Польщі.

За словами Шарека, ця ініціатива – це великий успіх Інституту національної пам’яті. Він додав, що це показує діяльність ІНП у різних сферах. Як підкреслив голова ІНП, попри важкі відносини з Україною з інших питань, у науковій сфері ці відносини продовжуються та розвиваються.

Підписанню договорів передуватиме прес-конференція за участі президента ІНП та директорів українських архівів. Завдання проекту – оцифрування архівних документів з фондів українських архівів щодо політичних репресій проти поляків на території сучасної України у першій половині X століття.

Під час «польської операції» були вбиті та депортовані, зокрема, члени Польської військової організації, солдати, яких взяли у полон під час польсько-більшовицької війни, жителі колишніх теренів Речі Посполитої, що опинилися у кордонах Радянського Союзу внаслідок Ризького мирного договору, колишні діячі Польської соціалістичної партії, вчителі та священики.