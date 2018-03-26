За попередніми даними, українці не постраждали через пожежу в Кемерові - МЗС

За останніми даними представника управління МНС в Кемеровській області, українців немає серед загиблих чи постраждалих

За попередніми даними, громадян України немає серед постраждалих внаслідок пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові.

Про це повідомив Радіо Свобода начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Консул в Новосибірську перевіряє, чи могли б бути серед загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі в Кемерові громадяни України. За останніми даними представника управління МНС в Кемеровській області, українців немає серед загиблих чи постраждалих», – сказав він.

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25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 людей, десятки постраждалих. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру.

Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.