В обласну травматологію щодня надходять десятки поранених терористів - жителі Донецька



Про це кореспонденту УНІАН повідомили пацієнти цієї лікарні - жителі Донецька, які є очевидцями того, що відбувається.

«Кожен день в травматологію надходять поранені бойовики. Вчора ввечері, наприклад, до санпропускника лікарні під`їхали три невеликі відкриті вантажівки, в яких знаходилися, як поранені, так і загиблі бойовики, які, можливо, померли дорогою до лікарні. З однієї вантажівки винесли 5 поранених з перебитими ногами і двох мертвих», - розповіли очевидці.

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Також вони повідомили, що в санпропускник поранених з кульовими пораненнями пропускають без черги, в рентгенкабінет також поранені заходять без черги.

«За ті 15 хвилин, які ми перебували на рентгені, підійшли 5 поранених бойовиків», - кажуть пацієнти, жителі Донецька.

Вони зазначають, що кожен день можна спостерігати до 50-60 поранених бойовиків, пацієнтів травматології, які гуляють навколо лікарні.