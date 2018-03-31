У Львові пройшов парад з нагоди відкриття реконструйованого «Гранд Готелю» (фото)

Реконструкція «Гранд Готелю» на проспекті Свободи тривала з 2014 року. З початку березня 2018 року готель працював у тестовому режимі.

У суботу, 31 березня, з нагоди відкриття реконструйованого «Гранд Готелю» на проспекті Свободи відбувся костюмований парад. Захід розпочався о 13:00 та тривав приблизно до 14:00.

Про це пише Zaxid.net.

Участь у параді взяли понад сотня учасників, що переодягнулись у костюми ремісників, пивоварів, монахів та ін. Колону очолив імператор Франц Йосиф I та його дружина Єлизавета Баварська. Парад пройшов проспектом Свободи (від вул. Фурманської до пам’ятника Тарасові Шевченку).

Реконструкція «Гранд Готелю» на проспекті Свободи тривала з 2014 року. З початку березня 2018 року готель працював у тестовому режимі.

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На сьогоднішнє відкриття реконструйованого готелю до Львова прилетіла американська світська діва Періс Хілтон з нареченим, дідусь якого був з України.

Додамо, що «Гранд Готель» почав працювати у 1893 році і був на той час найбільш комфортабельним та престижним у Львові. Раніше на його місці був двоповерховий будинок у стилі ампір, де у першій половині ХІХ ст. працювало управління львівської поліції, яке впродовж 12 років очолював Леопольд фон Захер, батько письменника Леопольда фон Захер-Мазоха. Але у 1892-1893 роках будівля була реконструйована та отримала той вигляд, який зберігся і донині. Після Другої світової війни тут був готель «Львів», а пізніше – «Верховина».