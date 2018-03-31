Незаконно засуджений в окупованому Криму активіст Балух продовжує голодування

Також стало відомо, що Балуха перевели з одиночної камери в іншу, з більш нормальними умовами, де він перебуває під постійним відеоспостереженням.

Незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодувати на знак протесту проти вироку, він сильно схуд і змарнів.

Читайте такожБалуха тримають в одиночній камері і позбавили зв'язку з родичами

Як повідомляє у Facеbook Кримська правозахисна група, про це стало відомо від адвоката, який учора, 30 березня, відвідав Балуха в СІЗО.

«Український активіст Володимир Балух, який у СІЗО Сімферополя продовжує голодувати на знак протесту проти незаконного вироку, сильно схуд і змарнів», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Балуха перевели з одиночної камери в іншу, з більш нормальними умовами, де він перебуває під постійним відеоспостереженням.

Разом з тим в камері у Балуха є сусід, якому співробітники СІЗО приносять домашню їжу.

«Українець розцінює це як форму знущання і спробу змусити його вийти з голодування. І до початку голодування до активіста в камеру приходили співробітники СІЗО, які намагалися його відмовити від голодування », - повідомляють правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлення на горищі його будинку патронів і кількох тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники стверджують, що активіст став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію - прапор України у дворі його будинку.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок українському активісту. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня Балух оголосив голодування в знак протесту проти винесеного йому вироку. Після оголошення голодування активіст тільки п'є воду і чай. Рідні висловили стурбованість станом його здоров'я.

Раніше правозахисники повідомили, що Балух знаходиться в одиночній камері під цілодобовим спостереженням без зв'язку.