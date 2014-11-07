У Криму перейменовують каву "американо" в "росіяно"

11:47, 07 листопада 2014
Суспільство
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У деяких кафе Криму "американо" перейменували в "россияно" і "кримську" каву.

REUTERS

Про це пише Business Insider.

Одна з кав'ярень повідомила своїм відвідувачам "У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією, у нас немає кави "американо". Замовляйте каву "кримська".

На деяких автоматах з кавою також є опція "россіяно".

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Довідка. "Американо" - це еспресо, розведений гарячою водою. Цей варіант кави з'явився, коли американські солдати у Другій світовій війні розбавляли італійську каву, щоб вона була більше схожа на їхню домашню за смаком.

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