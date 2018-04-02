В Україні почався весняний призов до армії (відео)

В указі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень – травень та жовтень - листопад.

В Україні сьогодні, 2 квітня, почався призов на строкову військову службу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

«Сьогодні (2 квітня) розпочинається призов на строкову військову службу, який буде тривати до 31 травня», - сказав він.

За словами Чернобая, у квітні-травні призову на строкову військову службу підлягають понад 15 тисяч громадян України віком від 20 до 27 років.

Зокрема, до ЗСУ будуть направлені 8 тис. 990 осіб, до Держслужби транспорту - 1 тис., до Нацгвардії - 4 тис., до Держприкордонслужби - 1 тис. 200 осіб.

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Загалом, за його словами, обсяг видатків необхідних для проведення призову становить 61,6 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

В указі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень – травень та жовтень - листопад.

Кабінет міністрів 21 березня затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні-травні, та обсяги видатків для проведення весняного призову.

Раніше повідомлялося, що під час осіннього призову на строкову службу було зафіксовано близько 70 відсотків неявки призовників до військових комісаріатів.