Журналісти дізналися, як українські моряки попадаються на перевезенні нелегалів за що в Греції отримують вироки більші ніж за вбивство (відео)

Українські моряки їхали в Туреччину, щоб цілком легально працевлаштуватися на туристичних яхтах, але за фактом ставали учасниками схеми з перевезення нелегалів.

Переглядаючи сімейні фото, Оксана Решетнікова і досі не може прийти до тями. Вже минуло три роки, як звичайна робота матросом обернулась для її чоловіка в’язницею - його засудили до 30 років в'язниці.

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Юрію запропонували роботу на два місяці в Туреччині, де він мав працювати на катері. Але виявилося, що контора працювала нелегально і Юрія арештували. Чи є надія на справедливість, дізнавалися "Секретні матеріали".

Юрій був арештований береговою охороною Греції за нелегальні перевезення людей. Вирок у 200 років абсолютно реальний в Греції. За різними даними, за подібні злочини у грецьких тюрмах знаходиться півтори сотні українців, які відбувають покарання від 8 до 204 років. Річ у тому, що у Греції за такі правопорушення засуджують на більший термін ніж за вбивство.

Юрія арештували за те що він посадив до себе у човен трьох нелегалів і засудили до 30 років позбавлення волі.

Історія Юрія Решетнікова не єдина, дружини чоловіків, які відбувають покарання, скаржаться, що ніякої підтримки від МЗС і посольства немає.

Юрій Решетніков 23 грудня 2015 року вилетів з Одеси до турецького Бодруму, щоб працювати на прогулянковій яхті. Та вже 29 грудня його арештувала берегова охорона Греції. Його затримали за перевезення нелегалів, а вже 8 січня його перевели до в'язниці у Афінах.

Історія Юрія далеко не перша - усі хлопці стали жертвами злочинної схеми, організованої турками і українцями. Всі українські моряки їхали в Туреччину, щоб цілком легально працевлаштуватися, але за фактом вони ставали учасниками схеми з перевезення нелегалів.

Василь Кирилич, представник МЗС, який повернувся з Греції, сказав, що вироки у 200 років будуть скасовані. Також можуть бути скорочені і інші вироки.