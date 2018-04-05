Рада хоче запровадити перевірки СБУ для всіх бажаючих стати військовими-контрактниками

За зверненнями комісаріатів та за згодою громадян перевірятимуть щодо причетності до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу або посягання на територіальну цілісність України.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо уточнення питань військової служби за контрактом (№6473).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що за письмовою згодою громадянина, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України та за зверненням військових комісаріатів (командирів військових частин), Служба безпеки України в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів, здійснює перевірку цього громадянина щодо причетності до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Строк такої перевірки не може становити більш як 30 календарних днів. починаючи з дати подання письмової згоди громадянина на проведення даної перевірки.

У разі встановлення за результатами перевірки відомостей щодо причетності громадянина до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, або ненадання письмової згоди на проведення такої перевірки, він не підлягає прийому на військову службу.

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Також встановлюється, що під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк 1 до 10 років.

Серед іншого, уточнюється, що на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються громадяни віком від 21 року (згідно з чинним положенням - призовного віку); військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу (в чинному положенні також окремо вказані жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років).

У пояснювальній записці до законопроекту щодо положень, які стосуються жінок, зазначається, що особам обох статей пропонується надати рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.