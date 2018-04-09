У Львові святкують «Поливаний понеділок» (фото, відео)

«Поливання» триватиме з 12.00 до 15.00 год.

Сьогодні, 9 квітня у другий день святкування Великодня, так званий Поливаний або Обливаний понеділок на площі перед Ратушею стартували водні розваги, традиційні в цей день.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ЛМР Христина Процак та виклала фото дійства.

Нагадаємо, зберігаючи традицію цього дня, облаштували зону для водних ігор та обливання і запросили усіх бажаючих львів’ян та гостей міста взяти участь в розвагах. Створюючи спеціальну зону фесту “Мокрий праздник” намагаються убезпечити львів’ян від варварських, а подекуди і хуліганських дій, які супроводжували святкування “Обливаного” в минулі роки.

«Ми виділили обмежену зону, щоб львів’яни могли поливатись. Окремо є переодягальні для поливальників, є достатньо води, є «Муніципальна Варта», яка слідкує за порядком, тому запрошую всіх святкувати наші традиції. Мета міста – щоб зробити одне місце і дозволити обливатись організовано», – розповів Zaxid.net на відкритті зони Обливаного понеділка в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

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«Поливання» триватиме з 12.00 до 15.00 год. В інші години та за межами пл. Ринок поливання не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта».

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У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 15.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.