Комбата роти батальйону «Прикарпаття», якого звинувачують в дезертирстві, посадять у СІЗО

Про це у повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що 7 листопада військовою прокуратурою Південного регіону України в ході розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру командиру роти 5-го батальйону територіальної оборони "Прикарпаття".

Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 402 (непокора), ч. 2 ст. 404 (опір начальникові) КК України.

Цього ж дня суд задовольнив клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі строком на 2 місяці, із визначенням застави.

Як повідомляють у ГПУ, слідство зібрало достатньо доказів про те, що зазначений військовослужбовець спільно з групою підлеглих відкрито та умисно відмовився виконати письмовий наказ командування щодо повернення підрозділу до виконання обов’язків військової служби в зоні АТО.

"Окрім цього, продовжуючи чинити опір начальникові, він віддав наказ підлеглим вчинити насильство стосовно представників Військової служби правопорядку із застосуванням зброї, після чого самовільно відбув з підрозділом до місця постійної дислокації в Івано-Франківську область", - повідомляють у ГПУ.

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"Під час незаконного переміщення з місця виконання бойового завдання у зоні АТО до міста Івано-Франківськ військовослужбовці зазначеного батальйону, окрім штатного озброєння, вивозили без будь-якого оформлення та обліку гранатомети, гранати та інші боєприпаси, походження та місце отримання яких військовослужбовці підрозділу пояснити не змогли", - кажуть у ГПУ.

На даний час військова прокуратура Західного регіону розслідує ще 5 кримінальних проваджень відносно п’яти військовослужбовців батальйону "Прикарпаття", які не прибули до місця служби.

В діях чотирьох з них наявні ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 402 (непокора), та в одного – ч. 1 ст. 407 (самовільне залишення місця служби) КК України, на підставі чого їм оголошено про підозру. Місце знаходження інших встановлюється.