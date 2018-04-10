Ви будете здивовані: окупанти задумали нове будівництво в Криму

Окупанти планують, що почнуть будувати ізолятор тимчасового утримання в Севастополі до кінця 2019 року.

Ізолятор тимчасового утримання МВС почнуть будувати в окупованому Севастополі до кінця 2019 року.

Про це на сесії заявив окупаційний глава управління МВС по Севастополю Василь Павлов, передає "Новий Севастополь".

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"Ізолятор тимчасового утримання МВС буде побудований в Інкермані. Проектно-вишукувальні роботи щодо об'єкту закінчені й спрямовані на державне дослідження", – сказав він.

"Щойно дослідження закінчиться, а станеться це, за нашими даними, у першому кварталі 2019 року, розпочнеться будівництво ізолятора тимчасового тримання. Всі документи зібрані, земля виділена", - уточнив Павлов.

Варто зазначити, що в окупованому Севастополі немає ізолятора тимчасового утримання. Всіх затриманих відправляють зараз у Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.