У травні в українців будуть "довгі" вихідні

Крім офіційних неробочих днів, у травні буде три додаткових вихідних - 1, 9 та 28 травня.

У травні 2018 року в Україні знову будуть довгі вихідні. При цьому робочі зміни в передсвяткові дні - 5 травня (перенесення з 30 квітня) і 8 травня - скоротять на годину.

Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9-те число, День перемоги. Також на понеділок, 28 травня, переноситься свято Трійці (відпочинок буде з 26 по 28 число).

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Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести в 2018 році робочі дні:

у зв'язку зі святкуванням 8 березня, Міжнародного жіночого дня, - з п'ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

у зв'язку з Днем праці - з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України - з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

у зв'язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

також Кабмін пропонує перенести робочий день з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.