В Україні почалася масштабна спецоперація "Кордон-2018"

В рамках операції прикордонники перевірятимуть суб'єкти авіаційної діяльності, поїзди, що рухаються до кордону, місця можливого скупчення контрабандних товарів та вантажів.

Сьогодні за ініціативою і під керівництвом Держприкордонслужби почалася спільна спеціальна прикордонна операція "Кордон-2018".

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Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, спецоперація триватиме до 30 листопада. Вона спрямована на зниження рівня протиправної діяльності на кордоні, у тому числі протидію нелегальній міграції, незаконному переміщенню підакцизних товарів, контрабанді наркотичних речовин, зброї та боєприпасів.

Крім підрозділів прикордонного відомства, в операції візьмуть участь підрозділи взаємодіючих структур, ЗСУ і прикордонних відомств суміжних держав і міжнародних організацій, а саме Frontex, Eubam, Interpol, Europol.

"З учорашнього дня розпочався підготовчий етап операції. Протягом найближчих днів українські прикордонники проведуть зустрічі з представниками прикордонних служб суміжних країн, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Молдови. Разом з колегами уточняться питання взаємодії в ході прикордонної операції і можливості збільшення інтенсивності спільних патрулювань. Крім того, на регіональних рівнях триватиме підготовка щодо створення міжвідомчих координаційних та мобільних груп для спільних дій під час основного етапу операції", - йдеться в повідомленні.

В ході проведення операції передбачені раптові дії резервів Держприкордонслужби на найбільш активних ділянках кордону в пунктах пропуску, підвищення щільності охорони державного кордону за рахунок залучення до служби курсантів Національної академії відомства, застосування спільних міжвідомчих груп на шляхах руху правопорушників і в пунктах пропуску. Повітряний моніторинг прикордонних районів і лінії кордону буде проводитися з застосуванням прикордонної (у тому числі безпілотної) авіації.

Також прикордонники спільно з представниками взаємодіючих структур перевірятимуть суб'єкти авіаційної діяльності за межами контрольованих прикордонних районів, поїзди, що рухаються до кордону, місця можливого накопичення контрабандних товарів та вантажів. До того ж, крім прикордонних службових собак будуть застосовуватися взаємодіючі кінологічні підрозділи, буде здійснюватися патрулювання морських та річкових ділянок тощо.