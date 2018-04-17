Польща пропонує Україні спільно проводити ексгумаційні роботи у Грушовичах - посол

Разом з тим посол Польщі Ян Пєкло наголосив, що Варшава не погодиться на одноразову масову легалізацію українських пам'ятників.

Надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявляє, що його країна пропонує Україні провести спільні ексгумаційно-пошукові роботи в селі Грушовичі, на місці поховання 12 воїнів Української повстанської армії, де минулого року польські націоналісти демонтували пам’ятник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції на тему: "Польсько-українські відносини у політичній, економічній і гуманітарній сферах. Двосторонній торговельний обмін та технічна допомога Україні”.

"Є проблеми у нас з історичним діалогом", - сказав Пєкло.

Він нагадав про запровадження Україною заборони на видачу дозволів щодо проведення польськими спеціалістами пошуково-ексгумаційних робіт останків поляків.

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"Ми вважаємо, що ця заборона є кривдою і негативно впливає на наші двосторонні выдносини", - наголосив Пєкло.

За його словами, гідне поховання полеглих солдатів і цивільних є християнським обов'язком.

«Треба пам'ятати, що через кілька місяців ми будемо відзначати 75-ті роковини вбивства польського населення на Волині та східній Галичині», - заявив посол.

Пєкло наголосив, що для польських родин є «дуже болючим той факт, що більшість жертв цієї трагедії» досі не поховані у могилах, біля яких можна помолитися і запалити свічки.

При цьому посол заявив, що відновлення пошукових та ексгумаційних робіт на території України не може бути умовою для відбудови українських пам'ятників на території Польщі.

«Ми хочемо говорити про пам'ятні місці на території Польщі. Віце-прем'єр Пьотр Ґлінський ще в лютому пропонував створити комісію, яка проводитиме інвентаризацію і по кожному випадку розглядатиме можливість легалізації пам'ятників, що були нелегально збудовані», - сказав Пєкло.

Він заявив, що влада Польщі не погодиться на одноразову масову легалізацію українських пам'ятників.

"Ми пропонуємо спільно провести ексгумаційні роботи в Грушовичах, де місцева влада розібрала нелегальний пам'ятник УПА. Якщо там є людські останки - то могила буде відновлена", - сказав він.

При цьому Пєкло зауважив, що минулого року у Польщі не зафіксовано жодного випадку знищення чи демонтажу українських пам'ятників.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого віце-прем'єр-міністр, представник України в спільній українсько-польській комісії з історичних питань Павло Розенко повідомив, що Україна просить Польщу відновити зруйновані українські пам'ятники в цій країні, наслідувавши приклад української сторони, яка розслідує будь-які акти вандалізму щодо польських пам'ятників в Україні, та відновлює їх.

Також Розенко заявив, що відновлення співпраці України та Польщі у питанні спільних робіт з пошуку останків загиблих співвітчизників обох країн залежить від рішень Варшави, в тому числі в контексті зміни закону про Інститут національної пам'яті, яким передбачено заборону ідеології українських націоналістів.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2017 року у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали.

За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений".

Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що монумент демонтували законно.

Разом з тим в МЗС України назвали провокацією руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі.