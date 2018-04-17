Біфштекс і котлети: у київському метро працює "секретна" їдальня

Їдальня працює на станції метро "Політехнічний інститут", вхід зі сторони парку.

Радник начальника «Київського метрополітену» Наталка Макогон розповіла про їдальню, яка працює у столичній підземці.

«Риба з літніми овочами, біфштекс з яйцем і зеленню і неперевершена котлета «Метро». Рецепт останньої — суперсекретний. Його підземці подарував шеф-кухар ресторану метро, який колись працював над станцією «Хрещатик», - написала Макагон на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожБорщ та котлети: їдальня Ради назвала найпопулярніші страви та їх ціни (фото)

За її словами, їдальню київського метро не можна знайти в жодному ресторанному рейтингу, адже вона «поза всяких конкурсів».

Їдальня працює на станції метро «Політехнічний інститут», вхід зі сторони парку. Для сторонніх їдальня відкрита в робочі дні з 14:00 до 16:00.

Раніше журналісти розповіли про вуличний харчовий бізнес.