Збільшилася кількість госпіталізованих внаслідок ДТП у Кривому Розі

Вчора через погіршення стану здоров’я госпіталізували чоловіка, який після ДТП був відправлений на амбулаторне лікування.

У лікарні №2 Кривого Рогу Дніпропетровської області станом на 9 ранку сьогоднішнього дня перебувають 16 постраждалих у ДТП, внаслідок якого 17 квітня загинули 8 осіб.

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Про це УНІАН повідомив заступник завідувача приймальним відділенням лікарні Володимир Степанов.

За його словами, вчора вдень до лікарні звернувся чоловік, який після ДТП був відправлений на амбулаторне лікування. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізовано.

Степанов також додав, що двоє осіб, постраждалих резонансному ДТП, після операцій перебувають у вкрай тяжкому стані, ще двоє – у тяжкому. Стан інших госпіталізованих – середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 21 особа постраждала. До лікарні було госпіталізовано 15 людей.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.