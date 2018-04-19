У Львові звільнили лікарку, яка п’яною приймала хворих дітей

Безробітними стали також медсестра і санітарка. 15 квітня педіатра у нетверезому стані помітили батьки, які прийшли з дитиною на прийом в лікарню.

Лікарку-педіатра Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ, яка перебувала на робочому місці у нетверезому стані, звільнили з роботи.

Разом з нею безробітними стали медсестра і санітарка. Про це ZAXID.NET повідомила головна лікарка ОХМАТДИТу Мар’яна Возниця.

«Цей педіатр вже у нас не працює. Як і медсестра та санітарка. Також проведено на всіх рівнях розмови з персоналом. Як я і говорила: такому у нас не місце. Висновки зробили всі»,- сказала Мар’яна Возниця.

Читайте такожВ Одесі при отриманні хабара за розміщення людини в психлікарні затримали психіатра

Як відомо, 15 квітня педіатра у нетверезому стані помітили батьки, які прийшли з дитиною на прийом в лікарню. Під час огляду дітей вони і побачили, що лікар перебуває у нетверезому стані. Батьки викликали поліцію і написали заяву. Педіатр і не заперечувала, що вживала алкогольні напої. Виявляється, цього дня медики святкували народження внука в однієї з медсестер.