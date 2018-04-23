Порошенко: 100 років тому українське військо ніде не зустрічали з таким ентузіазмом, як у Симферополі

Сьогодні виповнюється 100 років від дня, коли війська УНР прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі й рушили на звільнення Криму від окупантів.

Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до українського народу з нагоди 100-річчя від початку звільнення Криму від більшовиків військами Української Народної Республіки, в якому заявив, що українське військо ніде в Україні не зустрічали з таким ентузіазмом, як у Сімферополі.

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«Сьогодні виповнюється 100 років від дня, коли у 1918 році війська Петра Болбочана прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі й вирушили на звільнення Криму від московської окупації», - йдеться в зверненні, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зазначається, що блискавично проведена військова операція із захоплення Сальківського мосту через озеро Сиваш дала змогу збройним силам УНР швидко просунутись у глиб півострова і 24 квітня звільнити Сімферополь.

«Ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і з таким захопленням, як робило це населення Сімферополя. Всі вулиці були декоровані квітами й переповнені публікою, яка радісно вітала Болбочана. Всю дорогу за самоходом бігла тисячна юрба народу, котра проводжала побідника і свого визволителя з таким запалом, з таким ентузіазмом, якому немає порівняння, якого ніколи не можна забути», – писав у своїх спогадах учасник Кримського походу Борис Монкевич.

«Поза сумнівом, з військової точки зору армія УНР здобула в Криму визначну перемогу. Попри істотну перевагу сил «червоних», дії українських частин призвели до падіння більшовицького режиму в Криму, зумовили підняття на кораблях Чорноморського флоту у Севастополі українських прапорів», - зауважив Порошенко.

Президент висловив переконання, що «досвід героїчної боротьби українського народу за рідну землю, наша нинішня кропітка праця, спрямована на зміцнення армії, діяльність вітчизняних дипломатів на міжнародній арені, солідарний тиск світової спільноти на агресора невблаганно наближають час повернення віроломно анексованого Російською Федерацією Криму та українських земель на Донеччині та Луганщині».

Порошенко запевнив, що Україна обов’язково переможе.

Раніше повідомлялось, що з ініціативи керівництва Федеральної служби безпеки РФ в тимчасово окупованому Криму почали створювати «козачі» воєнізовані формування.