Учні «Нової української школи»: які зміни чекають в 2018 році на першокласників (відео)

З 1 вересня цього року в Україні почне діяти програма «Нової української школи».

Державний стандарт початкової освіти, робота над яким тривала два роки, нарешті, затверджений Кабінетом міністрів України, і почне діяти вже з 1 вересня 2018 року.

У його розробці був використаний досвід 7 країн - Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.

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Основним пріоритетом нової системи освіти стане повагу гідності учня і придбання компетенцій, а також більше свободи і підвищення мотивації в діяльності вчителя.