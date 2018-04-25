Учні «Нової української школи»: які зміни чекають в 2018 році на першокласників (відео)

11:40, 25 квітня 2018
Суспільство
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Державний стандарт початкової освіти, робота над яким тривала два роки, нарешті, затверджений Кабінетом міністрів України, і почне діяти вже з 1 вересня 2018 року.

У його розробці був використаний досвід 7 країн - Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.

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Основним пріоритетом нової системи освіти стане повагу гідності учня і придбання компетенцій, а також більше свободи і підвищення мотивації в діяльності вчителя.

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Теги: #школа#освіта#навчання#поради першокласникам