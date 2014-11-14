На шахтах в зоні АТО назрівають голодні бунти - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заступника голови Незалежної профспілки України Віктора Акімочкіна.

Він зазначає, що на багатьох шахтах заробітна плата не надходила ще за вересень. "Ми готові працювати на повну потужність, але нам не дають цього робити", - кажуть шахтарі Дзержинська.

Упродовж останніх місяців там зріє соціальний вибух. Чотири тисячі шахтарів - на порозі голодного бунту: припинена виплата заробітної плати, а робота самих шахт - заблокована. Причина, як повідомив голова місцевої шахтарської профспілки (ПРУП) Василь Щербань, - заборона уряду на використання вибухових речовин на шахтах в зоні АТО. Щоб вони не потрапили до рук збройних формувань "ДНР".

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"Але без вибухівки процес видобутку вугілля на шахтах Дзержинська технологічно неможливий", - пояснює Щербань.

На межі голодних бунтів і шахтарі Луганщини, зокрема Лисичанська, розповів голова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. "Рішення з вибухівкою по Дзержинську взагалі неадекватне. Шахти контролюються силами української армії. Тоді про які ризики йдеться? Так само можна заборонити і постачання зброї для армії - на тій самій підставі".