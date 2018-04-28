Під Києвом затримали жінку, яка перерахувала понад 1,3 мільйона гривень державних коштів на фейковий консалтинг

Прокуратура затримала розшукувану керівника військторгу за розтрату понад 1,3 мільйона гривень.

Військова прокуратура Центрального регіону України затримала керівника Білоцерківського військторгу, яка перебувала у розшуку, за розтрату понад 1,3 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

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"Слідством з’ясовано, що у листопаді – грудні 2014 року колишня тимчасово виконуюча обов’язки директора ДП МОУ «Білоцерківській військторг» безпідставно перерахувала кошти ввіреного їй підприємства в розмірі понад 1,3 млн грн на рахунки фіктивних підприємств за нібито надані ними консалтингові послуги в юридичній сфері. 29 січня 2018 року правопорушниці було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та у зв’язку із її переховуванням від органу досудового розслідування оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 27 квітня, в ході проведення санкціонованого судом обшуку житлового приміщення з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи слідчими військової прокуратури Центрального регіону України спільно з оперативними працівниками карного розшуку Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області підозрювану було затримано.

Наразі проводяться передбачені планом розслідування слідчі дії. Подано клопотання слідчому судді про обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою.

Згідно з ч. 5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем", якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.