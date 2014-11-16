В Україну заїхав вже сьомий російський "гуманітарний конвой"
Сьома колона з так званою "гуманітарною допомогою" виїхала з Ростовської області.
Як повідомляє "Ехо Москви", всі російські автомобілі вже проїхали через російський пункт пропуску "Донецьк" і знаходяться на українській стороні.
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Як заявив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов , колона, що складається з понад 70 вантажних автомобілів, розділилася на дві. Після "митного" оформлення 54 машини відправляться до Донецька і 20 - Луганськ".
Зазначимо, що з 23 серпня український кордон перетнуло вже 6 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу". Тим часом, в українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує і це ще один із способів забезпечення бойовиків.