В Україну заїхав вже сьомий російський "гуманітарний конвой"

Як повідомляє "Ехо Москви", всі російські автомобілі вже проїхали через російський пункт пропуску "Донецьк" і знаходяться на українській стороні.

Читайте такожРосія заявила, що відправить на Донбас сьомий "гуманітарний конвой" до кінця тижня

Як заявив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов , колона, що складається з понад 70 вантажних автомобілів, розділилася на дві. Після "митного" оформлення 54 машини відправляться до Донецька і 20 - Луганськ".

Зазначимо, що з 23 серпня український кордон перетнуло вже 6 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу". Тим часом, в українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує і це ще один із способів забезпечення бойовиків.