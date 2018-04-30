Дострокові вибори і революція - астролог зробив несподіваний прогноз на травень

У цей період може бути ухвалено рішення про дострокові парламентські вибори. А друга половина травня буде пов'язана з ймовірністю революцій на зразок тієї, яка сталася у Вірменії.

Перша половина місяця буде напруженою, зате друга буде більш позитивною і сприятливою.

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Такий прогноз зробив астролог Влад Росс, повідомляє "Главред". Експерт не радить вирушати в поїздки і подорожі у період з 5 по 8 травня, особливо не варто відвідувати якісь екстремальні місця. Також астролог радить утриматися в цей період від покупок, оскільки вони можуть потім виявитися невдалими.

У період 9-14 травня Росс прогнозує несподівані події. В цей час краще утриматися від покупки техніки та бути обережними в інтернеті. Але це буде сприятливий період для задумів.

Особливо продуктивним буде період з 14 по 16 травня - молодик. "В цей період цілком можливий різкий зліт економічного рівня в країні, можуть надійти якісь інвестиції. Та й взагалі, друга половина травня може бути серйозно насичена різними фінансовими подіями", - прогнозує астролог.

Якщо ви надумали змінити роботу, то це - найкращий час для такого кроку.

З 16 по 20 травня - хороший період, коли можуть спонтанно і несподівано відбуватися сприятливі події. "В цей період може бути ухвалено рішення про дострокові парламентські вибори. У будь-якому випадку, вони стануть дуже ймовірними. Взагалі, друга половина травня буде пов'язана з ймовірністю революцій на зразок тієї, яка сталася у Вірменії - якесь звільнення народу від чогось", - зазначив експерт.

Остання декада травня стане кращим періодом для покупки нерухомості, землі, квартир, оренди нових приміщень. А 24-26 травня будуть найбільш плідними днями і найкращим часом для відкриття бізнесу, фінансування.

Росс також додав, що друга половина травня - вдалий період для далеких поїздок на курорти (особливо відпочинку на морі), а також для еміграції.

"У період повні, 28-30 травня, раджу всім бути особливо обережними і уважними до свого здоров'я. В цей час краще утриматися від спиртних напоїв. Є небезпека різного роду отруєнь, якихось несподіваних критичних ситуацій, пов'язаних з серцево-судинною системою. Також високий ризик різного роду розборок, тому краще в ці дні не ходити в ресторани і нічні клуби", - зазначив астролог.

30-31 травнябуде сприятливим часом для покупки автомобіля, а також відкриття та зустрічей клубів за інтересами.