В окупованому Сімферополі 1 травня відзначили в радянському стилі (фото)
15:39, 01 травня 2018Суспільство
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Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду.
Окупанти провели першотравневу демонстрацію / фото Антон Наумлюк, Радіо Свобода
У Сімферополі пройшла першотравнева хода, в якій взяли участь понад 25 тисяч осіб.
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Як передає Крим.Реалії, серед учасників – кримські чиновники, депутати, керівництво міста, члени профспілок і працівники різних організацій.
Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду.
Колона пройшла центральним проспектом Кірова від площі Леніна до Радянської, де учасників демонстрації вітали призначені Кремлем місцеві керівники – Сергій Аксьонов і Володимир Константинов.
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