В окупованому Сімферополі 1 травня відзначили в радянському стилі (фото)

Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду.

У Сімферополі пройшла першотравнева хода, в якій взяли участь понад 25 тисяч осіб. Читайте такожЗатриманого кримськотатарського бізнесмена Веліляєва етапували до СІЗО «Лефортово» - журналіст Як передає Крим.Реалії, серед учасників – кримські чиновники, депутати, керівництво міста, члени профспілок і працівники різних організацій. Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду. Колона пройшла центральним проспектом Кірова від площі Леніна до Радянської, де учасників демонстрації вітали призначені Кремлем місцеві керівники – Сергій Аксьонов і Володимир Константинов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter