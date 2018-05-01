В окупованому Сімферополі 1 травня відзначили в радянському стилі (фото)

15:39, 01 травня 2018
Суспільство
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Окупанти провели першотравневу демонстрацію / фото Антон Наумлюк, Радіо Свобода

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Як передає Крим.Реалії, серед учасників – кримські чиновники, депутати, керівництво міста, члени профспілок і працівники різних організацій.

Люди йшли з прапорами сусідньої Росії і анексованого Криму і вигукували першотравневі гасла Радянського періоду.

Колона пройшла центральним проспектом Кірова від площі Леніна до Радянської, де учасників демонстрації вітали призначені Кремлем місцеві керівники – Сергій Аксьонов і Володимир Константинов.

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Теги: #Сімферополь#1 травня