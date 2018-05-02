У морзі миколаївського бюро СМЕ через відсутність дозволів на розтин накопичилось понад 40 тіл

Холодильні камери моргу розраховані на одночасне зберігання 25 тіл, але зараз їх вже майже в два рази більше.

Морг Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи переповнено. Наразі там накопичився 41 труп, але фахівці не можуть провести їх розтин через відсутність необхідних для цього судових рішень.

Як повідомляє місцеве видання «Новости-N», родичі померлих наразі звертаються до різноманітних інстанцій, оскільки час іде, а можливості поховати їх все ще немає.

Читайте такожВ Одесі правоохоронці почали розслідування смерті арештанта у СІЗО

Начальник обласного бюро СМЕ Ольга Дерюгіна підтвердила журналістам цю інформацію.

«На сьогоднішній день в Миколаївському обласному бюро судово-медичної експертизи склалася ситуація, пов'язана з накопиченням тіл, які підлягають судово-медичній експертизі. На даний момент у нас знаходиться 41 тіло, але немає рішення суду», - зазначила вона.

За словами начальника бюро, жодних затримок з боку фахівців СМЕ немає, і як тільки судові інстанції винесуть рішення, на підставі яких можна буде провести всі необхідні процедури, вони будуть проведені відразу ж, після чого тіла буде видано родичам.

Зазначається, що тіла надійшли до моргу протягом чотирьох святкових днів, починаючи з 27 квітня. Померлих доставлено як з обласного центру, так і з міст та районів області. Їх вік різний – від 23 до 92 років.

Ситуація ускладнюється тим, що холодильні камери в морзі обласного бюро СМЕ розраховані на одночасне зберігання 25 тіл. Зараз їх вже майже вдвічі більше.

Більш того, від сьогоднішнього дня, за прогнозами синоптиків, починається рекордна спека до 30 градусів, Проблему, як підкреслюють у виданні, необхідно вирішити у найкоротший термін.

Як повідомляв УНІАН, з 16 березня українці не можуть вільно поховати своїх рідних, - це можливо тільки після експертизи, яку, у зв'язку з новацією (так звані "поправки Лозового"), повинен призначити суд.