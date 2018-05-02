Викриття на хабарі працівників Держгеокадастру на Закарпатті: у ГПУ повідомили подробиці

Зловмисники вимагали грошові кошти з приватного підприємця за виділення у власність земельних ділянок у Воловецькому районі області під будівництво гірськолижного спуску та готелю.

Співробітники Генеральної прокуратури України спільно з Управлінням захисту економіки Національної поліції викрили на хабарі працівників Головного управління Держгеокадастру України в Закарпатській області.

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, під процесуальним керівництвом співробітників ГПУ слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції викрито групу осіб ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, які вимагали грошові кошти з приватного підприємця за виділення у власність земельних ділянок у Воловецькому районі області.

Встановлено, що всередині лютого цього року до працівника ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області звернувся приватний підприємець із приводу придбання або виділення безоплатно земельних ділянок у власність для будівництва гірськолижного спуску та готелю на території Воловецького району.

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У зазначеної службової особи спільно з його безпосереднім керівником виник умисел на отримання неправомірної вигоди. З метою реалізації свого злочинного умислу на початку березня службовець ГУ Держгеокадастру в області повідомив підприємцю, що на цей час немає можливості отримати йому у власність земельні ділянки, та розповів спосіб, у який можливо через певний проміжок часу набути на праві власності земельні ділянки. Зокрема, підприємець повинен підшукати чотирьох осіб – учасників АТО, від яких отримати довіреність на представництво їх інтересів, з метою подальшого безоплатного виділення у власність вказаним фізичним особам земельних ділянок сільськогосподарського призначення поза межами населеного пункту, по 2 га кожна. Після того, як будуть виділені зазначені земельні ділянки, можливо буде змінити їх цільове призначення, а у подальшому, після реєстрації юридичної особи можливо викупити зазначені земельні ділянки та використати їх за власною потребою.

Свої послуги стосовно сприяння в отриманні землі співробітники ГУ Держгеокадастру в області оцінили в 270 тис. доларів.

Сьогодні, 2 травня, після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 117,5 тис. доларів двоє спільників були затримані.

Вказаним особам підготовлені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.

Як повідомлялося, раніше прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила у Twitter про затримання керівництва Головного управління Держгеокадастру України в Закарпатській області на хабарі у розмірі 200 тис. доларів.