"Русский дух" для туристів: у мережі показали парк в окупованій Євпаторії (фото)
13:56, 03 травня 2018Суспільство
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Зазначається, що у парку в Євпаторії стоїть жахливий сморід вже третій день.
Свіже фото з Євпаторії / фото twitter.com/KrimRt
В окупованій Євпаторії через проблеми з каналізацією постраждав популярний парк.
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Про це йдеться на сторінці "RoksolanaToday & Крим" в Twitter. "Євпаторія. "Русский дух" приготували туристам. Парк Фрунзе. За MANANою. Йшов третій день. Каналізація. Сморід жахливий", - сказано у підписі до фото.
Як повідомляв УНІАН, 2 травня у мережі показали пляж в окупованій Алушті, на якому "б'є" "фонтан фекалій".
Раніше з'явилися фото з порожніх пляжів анексованого Росією Криму, незважаючи на довгі травневі вихідні.
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