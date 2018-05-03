"Русский дух" для туристів: у мережі показали парк в окупованій Євпаторії (фото)

Зазначається, що у парку в Євпаторії стоїть жахливий сморід вже третій день.

В окупованій Євпаторії через проблеми з каналізацією постраждав популярний парк.

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Про це йдеться на сторінці "RoksolanaToday & Крим" в Twitter. "Євпаторія. "Русский дух" приготували туристам. Парк Фрунзе. За MANANою. Йшов третій день. Каналізація. Сморід жахливий", - сказано у підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня у мережі показали пляж в окупованій Алушті, на якому "б'є" "фонтан фекалій".

Раніше з'явилися фото з порожніх пляжів анексованого Росією Криму, незважаючи на довгі травневі вихідні.