Росіянину, який напав на "кіборга" Вербича, заочно повідомили про підозру

Зловмиснику інкримінують хуліганство та розбій, правоохоронці підготували клопотання про дозвіл на його затримання та арешт.

Київською місцевою прокуратурою № 7 заочно повідомлено про підозру громадянину РФ, який у групі з іншими зловмисниками вчинив напад на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича у Києві 2 травня.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, у зв'язку з тим, що 23-річний росіянин перетнув кордон у бік Польщі, йому заочно повідомлено про підозру. Зловмиснику інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронцями підготовлено клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі встановлюють інших учасників злочинної групи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

У Службі безпеки України встановили, що організатором нападу на Вербича є громадянин Росії, який переховується у Польщі.

Сьогодні, 7 травня, прокуратурою повідомлено про підозру одній з учасниць нападу - 25-річній жінці.