У Черкасах через отруєння в школі госпіталізовано 42 дитини

Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

У Черкасах в школі сталося отруєння 42 дітей.

Про це повідомив помічник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко в Facebook.

"8 травня о 9:15 до оперативно-координаційного відділу Управління ДСНС від диспетчера «Станції швидкої медичної допомоги» надійшло повідомлення про госпіталізацію до Черкаської обласної дитячої клінічної лікарні трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8. Згодом, кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення збільшилася до 15-ти", - написав він.

Читайте такожМасове отруєння на весіллі в Одеській області: кількість госпіталізованих продовжує зростати

Одразу після отримання повідомлення на місце події виїхали правоохоронці та оперативно-мобільна група Управління ДСНС а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС.

"Експрес аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було. Згодом, були задіяні методики, що дозволяють зробити дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектру дії. Триває робота щодо дослідження радіаційного фону. На 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною", - додав Проценко.

Як повідомляв УНІАН, у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На даний момент навчання в школі призупинене.