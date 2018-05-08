Справу екс-міністра Ставицького щодо заволодіння "Межигір'ям" направлено до суду

Сьогодні прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України, екс-голови правління НАК «Надра України» Едуарда Ставицького, якому інкримінується заволодіння у змові із екс-президентом Віктором Януковичем об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» вартістю 540 млн грн.

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Як йдеться на сторінці прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган в Facebook, фігурантами справи є також приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та директор ТОВ "Танталіт".

"Щодо інших осіб, підозрюваних у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме Януковича В.Ф. та Януковича О.В., триває розгляд судом клопотань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування", - повідомила Сарган.

За даними слідства, у 2007 співучасники злочину заволоділи зазначеним майном на суму 540,092 млн грн з допомогою прийняття окремих нормативно-правових актів щодо вилучення зазначених державних об’єктів із управління Державного управління справами, їх передачі до статутного капіталу НАК «Надра України» та виключення з переліку об’єктів, які не підлягали відчуженню.

Згодом були внесені зміни до статуту НАК «Надра України», які нібито надавали можливість НАК самостійно вирішувати питання щодо відчуження держмайна.

В результаті 25 вересня 2007 року відбулася міна майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» під виглядом рівноцінного на майно ТОВ «Медінвсеттрейд» вартістю 33,985 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Ставицький обіймав посаду міністра енергетики і вугільної промисловості з грудня 2012 року по лютий 2014 року в уряді Миколи Азарова.

Його підозрюють у привласненні, розтраті державного майна шляхом зловживання владою в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У 2014 році Ставицького було оголошено у розшук через Інтерпол.

У квітні 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю запит ГПУ щодо вручення повідомлення про підозру Ставицькому, який переховується в Ізраїлі як громадянин цієї держави Натан Розенберг.

6 травня 2016 року деякі ЗМІ поширили інформацію про затримання Ставицького в Ізраїлі. Сам екс-міністр спростував це повідомлення і назвав його фейком.

3 серпня начальник Головного управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що 12 липня Мін'юст Ізраїлю отримав запит на екстрадицію Ставицького. За словами Горбатюка, позитивне рішення питання залежить від протилежної сторони.

11 січня 2018 року Генеральна прокуратура України оприлюднила повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінальної справи щодо Ставицького.