Підозрювана у побитті АТОвця заявила, що вона інвалід першої групи з дитинства та перенесла трансплантацію нирок

Адвокат додав, що саме тому вона потребує постійного нагляду у медзакладі.

Подільський районний суд міста Києва сьогодні обирав запобіжний захід 25-річній Катерині Лапінській, яку підозрюють у нападі на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича у Києві 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання прокурор Станіслав Петренко зауважив, що 3 травня Лапінська залишила Київ, викинула сім-картку з телефону, знищила одяг, у якому була під час нападу, перефарбувала волосся і поїхала до Харкова.

У цьому зв’язку, переконував Петренко, підозрюваній необхідно було обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

У свою чергу Лапінська сказала, що вона є інвалідом з дитинства першої групи, безробітна і раніше не судима.

Її адвокат Володимир Пучков виступив проти клопотання прокурора. Захисник заявив, що Лапінська співпрацює зі слідством, надала речові докази і допомагає встановлювати інших осіб, причетних до нападу.

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Також він додав, що Лапінська - інвалід з дитинства - перенесла трансплантацію нирок, і тому потребує постійного нагляду у медзакладі. І це ще один аргумент, чому її не можна брати під варту.

Також додав, що вона вже здала слідчому закордонний паспорт.

Адвокат просила суд обрати його підзахисній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її проживання у Києві.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

У Службі безпеки України встановили, що організатором нападу на Вербича є громадянин Росії, який переховується у Польщі.

Правоохоронці затримали одну з учасниць нападу - 25-річну жінку, їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Також заочно повідомлено про підозру 23-річному громадянину РФ, який виїхав до Польщі. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.