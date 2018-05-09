СБУ видворила з України кореспонденток російських пропагандистських каналів

Кореспонденткам «Первого канала» та телеканалу «Россия» заборонили в’їзд до України терміном на три роки.

СБУ видворила з України двох кореспонденток російських пропагандистських каналів, які планували використати відзняті відеоматеріали для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення.

Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

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«Співробітники Служби безпеки України встановили, що спеціальні кореспонденти російських «Первого канала» та телеканалу «Россия» командировані до Києва для підготовки тенденційних сюжетів про святкування в Україні «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Оперативники спецслужби задокументували, що за задумом російських пропагандистів відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення», - йдеться у повідомленні.

У силовому відомстві також наголосили, що у рамках комплексу заходів із протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній сфері, у зв’язку з тим що діяльність російських пропагандисток шкодить національній безпеці України та її суверенітету, територіальній цілісності і конституційному ладу 9 травня 2018 року Соловйову примусово повернуто до РФ, а Юр’єву до Казахстану із забороною в’їзду до нашої країни терміном на три роки.

В СБУ також нагадали, що згідно з Указом Президента України №133 від 15 травня 2017 року до російських «Первого канала» та «Россия» застосовані спеціальні обмежувальні заходи щодо діяльності на території нашої держави.

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