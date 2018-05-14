Українські дипломати отримали результати розтину тіл загиблих моряків (відео)

МЗС тисне на владу Кабо-Верде щоб прискорити розслідування загибелі українських моряків. Дані експертизи не розкривають.

Але без згоди родичів причини смерті не повідомляють. ТСН з власних джерел дізналася, що у свідоцтві фігурує слово "асфіксія" - удушення.

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А от чи була смерть Олександра Червоного та Миколи Лукашова насильницькою, чи їх отруїли, - поки що загадка. 7 травня їхні тіла знайшли на борту корабля в Атлантичному океані.

Поки український консул не приїхав до цієї країни розслідування там проводити не поспішали.

Вдови моряків приїхали з Херсона до Києва за допомогою. Вдова одного з моряків розповідає, що її чоловік хотів звільнитися і повернутися додому.

В даний час тіла моряків знаходяться у морзі столиці Кабо-Верде.