В анексованому Криму екс-беркутівцям і "бійцям самооборони" вручили держнагороди РФ
17:04, 20 листопада 2014Суспільство
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В анексованому Російською Федерацією Криму медаллю "Спецназ Росії" нагородили 25 співробітників кримських загонів спеціального призначення, серед яких екс-співробітники українського "Беркуту".
Екс-співробітникам "Беркута" роздали нагороди / thekievtimes.ua
Як пише РІА "Новости", нагороди вручали голова анексованого півострова Сергій Аксьонов і депутат Держдуми Михайло Моїсеєв.
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Серед нагороджених - екс-командир кримського спецпідрозділу МВС України "Беркут" Юрій Абісов, а також учасники так званої "кримської самооборони".
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