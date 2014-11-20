В анексованому Криму екс-беркутівцям і "бійцям самооборони" вручили держнагороди РФ

В анексованому Російською Федерацією Криму медаллю "Спецназ Росії" нагородили 25 співробітників кримських загонів спеціального призначення, серед яких екс-співробітники українського "Беркуту".

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