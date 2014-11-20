Завтра в Україні знову обіцяють ожеледицю, крижаний дощ і сильний вітер

Там, а також на південно-заході очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Штормовий вітер буде панувати в південній частині і на сході, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря очікується в межах вночі від 4 тепла до 4 морозу, в Криму до 8 тепла, вдень від 2 морозу до 8 градусів тепла.

У західній частині очікуються мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади. Температура повітря вночі та вдень 0+5 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода, лише місцями тумани та мряка. Температура повітря вночі 0-4 градуса морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У центральних областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледиця очікуються лише у Вінницькій області. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України без опадів, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-4 градуса морозу, вдень 0+6 градусів.

У південній частині в Одеській і Миколаївській областях, а також у Криму - дощ, місцями можливий мокрий сніг, ожеледь, сильні опади. Температура повітря вночі 0+5, вдень 2-8 тепла.

У Києві опадів не передбачається, можливі тумани та мряка. Температура повітря вночі 0-3 градуса морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний та східний, 5-12 м/с, на сході і півдні місцями пориви 15-20 м/с.